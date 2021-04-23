استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي

وذكرت أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الصواريخ قد تسببت بخسائر بشرية أم لا، حيث أكد مصدر أمني عراقي أن "الصواريخ سقطت في محيط المطار".



وأضاف المصدر، أن "أحد الصواريخ سقط بالقرب من مهبط الطائرات"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الحادث.



قصف القاعدة العسكرية الأمريكية فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي يأتي بعد ساعات من تصريح قائد القيادة الأمريكية المركزية الوسطى الجنرال ماكينزي بأنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لسحب قوات بلاده المحتلة من العراق!



من جهته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها على علم بخصوص تعرض احد قواعدنا الى هجوم صاروخي في العراق.



فيما قالت مصادر عراقية إنه "تم العثور على المنصة ضمن مقتربات منطقة حي الجهاد"، فيما دخلت قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية ببغداد في حالة إجراءات احترازية وأعلنت حالة الانذار القصوى بعد سقوط الصواريخ التي استهدفت قاعدة فكتوريا الامريكية العسكرية.



كما حلق طيران مروحي امريكي من طراز AH64 يجوب مقتربات قاعدة فكتوريا العسكرية بالقرب من مطار بغداد.