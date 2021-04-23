إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن ”78 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس"، مشيراً إلى أنه تم نقل عدد من المصابين للمشافي، حيث وصفت جراحهم بالمتوسطة، فيما تم علاج العشرات ميدانياً نتيجة إصابتهم بالاختناق أو الإغماء أو الرضوض.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد رشت قوات شرطة الاحتلال مئات المقدسيين الخارجين من صلاة التراويح بالمياه العادمة، بعد أن اشتبكوا مع مستوطنين إسرائيليين في البلدة القديمة بمدينة القدس.



وبدأت المواجهات في منطقة باب العامود بمدينة القدس، لتمتد إلى منطقة باب الساهرة وصولاً إلى أحياء الصوانة والطور ووادي الجوز، الواقعة شرقي القدس.



وهاجم شبان فلسطينيون مجموعة من المستوطنين، وأحرقوا سيارة تعود لأحدهم في حي وادي الجوز بمدينة القدس، فيما هاجم عشرات المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة في مدينة القدس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.



وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها ”تستنكر بشدة ما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب، وبحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في شوارع وأزقة القدس الشريف“.



وأضافت في بيان لها: ”القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي خط أحمر“، وناشدت المجتمع الدولي التدخل لحماية الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية ”المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير“.