الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 02:27

مقتدى الصدر يطلب الشهادة بسبب قلة الناصر

مقتدى الصدر يطلب الشهادة بسبب قلة الناصر
وكتب الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "حاول الإصلاح في العراق وما زال كذلك وبكل قوة"، مشيراً إلى أن "خطواته واجهت قلة الناصر والمعين".

وفيما يلي نص ما كتبه السيد الصدر

بسمه تعالى
اللهم إني أُشهدك وأنت خير الشاهدين
أشهدك يا ربي إني حاولت الإصلاح في عراق الأجداد وما زلت أحاول وبكل ما أتيتني من قوة قلب ورباطة جأش.. ولن أطلب إلا رضاك يا ربي وسيراً على خطى الآباء والأجداد.
إلا أنني أستشعر قلة الناصر والمعين بسبب المرجفين والمشككين وأعداء الإصلاح وممن أعمتهم الدنيا وأموالها وكراسيها من الداخل والخارج بل وثلة ممن ينتمون لنا آل الصدر.
اللهم فأرزقني والمخلصين الثبات وأسألك الشهادة على خطى الإصلاح.
فأنت ولي التوفيق ولا أسالك إلا حسن العاقبة
رقم : 928751
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
22 نيسان 2021
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
22 نيسان 2021
ايران لن تتراجع عن حقوقها
ايران لن تتراجع عن حقوقها
22 نيسان 2021
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
22 نيسان 2021
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
22 نيسان 2021
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
21 نيسان 2021
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
21 نيسان 2021
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
حسين مرتضى
21 نيسان 2021
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
21 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة