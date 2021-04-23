مقتدى الصدر يطلب الشهادة بسبب قلة الناصر

وكتب الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "حاول الإصلاح في العراق وما زال كذلك وبكل قوة"، مشيراً إلى أن "خطواته واجهت قلة الناصر والمعين".



وفيما يلي نص ما كتبه السيد الصدر



بسمه تعالى

اللهم إني أُشهدك وأنت خير الشاهدين

أشهدك يا ربي إني حاولت الإصلاح في عراق الأجداد وما زلت أحاول وبكل ما أتيتني من قوة قلب ورباطة جأش.. ولن أطلب إلا رضاك يا ربي وسيراً على خطى الآباء والأجداد.

إلا أنني أستشعر قلة الناصر والمعين بسبب المرجفين والمشككين وأعداء الإصلاح وممن أعمتهم الدنيا وأموالها وكراسيها من الداخل والخارج بل وثلة ممن ينتمون لنا آل الصدر.

اللهم فأرزقني والمخلصين الثبات وأسألك الشهادة على خطى الإصلاح.

فأنت ولي التوفيق ولا أسالك إلا حسن العاقبة