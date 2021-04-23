كاتب إيراني: الكاظمي أشرف على مفاوضاتنا مع السعودية

وأوضح الحسيني إن "السعوديين وسطوا الكاظمي لهذا الغرض وهو من أشرف شخصياً على الحوار"، مبيناً إن "من طرفنا اقتصر الوفد على مستوى الخبراء بينما ترأس وفد السعودية خالد الحميدان رئيس جهاز الاستخبارات".



وتابع "نحن على موقفنا من ضرورة التعاون بين دول الجوار لحفظ الامن الاقليمي ومستعدون للاستمرار في عقد المزيد من جولات الحوار، ولكن طهران لن تفرط بحلفاءها واصدقائها، مهما كانت الظروف".



وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن مفاوضات جرت بين إيران والسعودية برعاية الحكومة العراقية في بغداد في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، فيما ذكرت وكالة رويترز إن الجولة الثانية من المحادثات ستعقد الاسبوع المقبل.



الجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض انقطعت مطلع يناير/كانون الثاني لعام 2016.