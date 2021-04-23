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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 08:00

دمشق تصدر بيانا تدعو فيها للتصدي للمحتلين الثلاثة

دمشق تصدر بيانا تدعو فيها للتصدي للمحتلين الثلاثة
ودعت الخارجية السورية في بيان “الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على محيط دمشق أمس وكذلك الأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة سوريا والتي يقوم بها المحتلون الثلاثة الإسرائيلي والأمريكي والتركي بطريقة ممنهجة ومنسقة”.

ونقلت وكالة “سانا” عن الخارجية أن سوريا “قيادة وحكومة وشعبا تؤكد بأنها لن تسمح لهؤلاء المعتدين والإرهابيين بتحقيق أحلامهم الشيطانية ومحاولاتهم اليائسة لتدمير سوريا”.

وأضاف البيان أن سوريا “لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي”.

وقالت الخارجية السورية إن “قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية لشن الاعتداءات ضد سيادة سوريا تجعل منهم شريكا أساسيا في الجرائم الإرهابية ضد الدولة السورية”.
رقم : 928758
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