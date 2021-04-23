ماكنزي يتوعد بانهيار الجيش الأفغاني دون المساعدة الأمريكية

وقال: "أشعر بقلق للغاية على قدرة الحكومة الأفغانية على حماية السفارة الأمريكية في كابل"حسب تعبيره.



وأضاف: "فيما تسحب الولايات المتحدة كامل قواتها، يتمحور قلقي حول قدرة الأفغان على الاحتفاظ بالمكاسب على الأرض، وما إذا كانوا سيتمكنون من الاستمرار في صيانة وتحليق طائراتهم دون مساعدة أمريكية ودعم مالي".



وأشار ماكنزي، إلى أنه "سيكون ضروريا حماية السفارة الأمريكية، وهو مصدر قلق كبير بالنسبة لي فيما إذا كانت الحكومة المستقبلية في أفغانستان ستتمكن من القيام بذلك بمجرد رحيلنا".



وتتحرك الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان بحلول الـ11 من سبتمبر المقبل، كما أمر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.



ورسم الجنرال الأمريكي صورة قاتمة لمستقبل أفغانستان، بينما حاول في الوقت ذاته تجنب انتقاد قرار بايدن.