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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 08:03

ايران تستثمر 120 ألف مليار تومان في المناطق الحرة

ايران تستثمر 120 ألف مليار تومان في المناطق الحرة
واضاف حميد رضا مؤمني، يوم امس الخميس، في حفل تقديم الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة كيش الحرة، أن مناطق التجارة الحرة تمتلك حصة 2 بالمئة من هذه الاستثمارات، وقال أن 98 بالمئة من حصة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، تحقق نتائج مرضية بسبب دعم الحكومة لرأس المال العام.

وأشار الى توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة في مناطق التجارة الحرة كنتيجة للاستثمار الذي تم الاعلان عنه و حجم العمالة بلغ في هذه المناطق نحو 512 ألف فرصة عمل.

وبالإضافة إلى المراكز التجارية والخدمية، فأن هناك حوالي 340 وحدة صناعية وخدمات صناعية بحجم استثمار 10 الاف و593 مليار ريال و 534 مليون دولار، تنشط في المناطق التجارية الحرة في مختلف المجالات، بما في ذلك منتجات "الصناعات البلاستيكية والمعدات الطبية اصافة الى المنتجات الخشبية و تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومنتجات مستحضرات التجميل، ويعمل في هذه الوحدات الانتاجية والصناعية 5 الاف و567 شخصا.

جزيرة كيش، هي إحدى جزر محافظة هرمزكان جنوب البلاد وتبلغ مساحتها أكثر من 91 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 18 كيلومترا من الساحل الجنوبي لإيران، والذي كان يُطلق عليه في الماضي اسم قيس ويبلغ عدد سكانها 42 الف نسمة، هي واحدة من أربع وجهات سياحية في جنوب غرب آسيا، وتستقبل حوالي 1.8 مليون سائح كل عام.
رقم : 928760
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