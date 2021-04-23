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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 08:07

العدل الامريكية توجه اتهام 100 آخرين في هجوم الكابيتول

العدل الامريكية توجه اتهام 100 آخرين في هجوم الكابيتول
وقال المدعون الاتحاديون في وثائق قدموها للمحكمة اليوم الخميس: "وجهت اتهامات لأكثر من 400 شخص في ما يتصل بهجوم الكابيتول... التحقيق مستمر وتتوقع الحكومة توجيه الاتهام لما لا يقل عن 100 آخرين".

وكشفت وزارة العدل عن هذه المعلومات ضمن وثائق أودعتها بالمحكمة وطلبت فيها أيضا من القضاة تأجيل الموعد النهائي لمحاكمات معلقة.

وجاء في الوثائق أنه "من المتوقع أن يكون التحقيق والملاحقة القضائية في هجوم الكابيتول من أكبر التحقيقات في تاريخ الولايات المتحدة من حيث عدد المتهمين وطبيعة الأدلة وحجمها".

واقتحم مؤيدو الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير لمحاولة وقف تصديق الكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات.
مصدر : وكالات
رقم : 928762
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