العشائر العربية تسيطر على مراكز 'قسد' شرقي سوريا

وقال مصدر في محافظة الحسكة: إن “اشتباكات عنيفة تجددت بين قوات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية من طرف، مع ميليشيات مسلحة موالية للجيش الأمريكي من طرف أخر، في محيط عدد من الاحياء في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شرقي البلاد، حيث تمكن ابناء العشائر من السيطرة على مقرين للمسلحين في حي حلكو”.



ونقل المصدر عن مصادر ميدانية قولها إن: “قوات الدفاع الوطني وابناء العشائر العربية سيطروا على مدرستي (حسن باران) و(حلكو) بحي حلكو بمدينة القامشلي، وقاموا بطرد مسلحي تنظيم “قسد” منهما عصر امس الخميس، وذلك بعد قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بخرق الهدنة التي عقدت بين الطرفين فجر الخميس”.



