الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 08:47

أول اتصال بين وزيري خارجية تركيا والإمارات منذ سنوات

أول اتصال بين وزيري خارجية تركيا والإمارات منذ سنوات
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية، قولها إن جاويش أوغلو وعبد الله بن زايد تبادلا التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا الاتصال هو الأول بين وزيري خارجية تركيا والإمارات، منذ فبراير 2017.

ويأتي هذا الاتصال بعد إعلان أنقرة، مطلع الشهر الجاري، تعيين توغاي تونجر سفيراً جديداً لها في الإمارات، خلفاً للسفير السابق جان ديزدار.

وكان وزير الدولة الإماراتي السابق أنور قرقاش قال عقب المصالحة الخليجية إنه لا يوجد عداء بين أبوظبي وأنقرة، وإنما يوجد خلاف بشأن بعض الممارسات، واصفاً تركيا بأكبر شريك تجاري لبلاده.

وفي يناير الماضي، قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن "الإمارات بعثت إشارات إيجابية على الرغبة في تصحيح العلاقات"، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في رؤية أشياء ملموسة.
رقم : 928770
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
22 نيسان 2021
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
22 نيسان 2021
ايران لن تتراجع عن حقوقها
ايران لن تتراجع عن حقوقها
22 نيسان 2021
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
22 نيسان 2021
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
22 نيسان 2021
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
21 نيسان 2021
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
21 نيسان 2021
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
حسين مرتضى
21 نيسان 2021
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
21 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة