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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 08:55

غريب آبادي: تغيير اسلوب التخصيب بنسبة 60 بالمائة جرى بتخطيط مسبق

غريب آبادي: تغيير اسلوب التخصيب بنسبة 60 بالمائة جرى بتخطيط مسبق
وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين الخميس حول التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ان هذا التغيير في الاسلوب لم يكن موضوعا جديدا وهو مرتبط تماما بالاجراءات والقرارات الفنية وكان مخططا له ومدرجا من قبل في استمارة المعلومات المقدمة من قبل ايران للوكالة الذرية في الاسبوع الماضي.

واضاف: لقد ورد في الاستمارة بان التخصيب بنسبة 60 بالمائة يجري في البداية في سلسلتين من اجهزة الطرد المركزي "IR6" و"IR4" وبعد عدة ايام تتصل السلسلتان وتقترنان (couple) من جديد وفي الحالة الجديدة يكون منتوج السلسلة "IR6" هو التخصيب بنسبة 60 بالمائة والمنتوج من السلسلة "IR4" هو التخصيب بنسبة 20 بالمائة كرديف (tandem) لذلك.  

وقال غريب آبادي: انه قبل هذا الوقت كان يتم ضخ مواد مخصبة حتى 5 بالمائة في السلسلتين بصورة منفصلة ويكون المنتوج 60 بالمائة منهما بصورة منفصلة ولكن في الاسلوب الجديد تقترن السلستان معا حيث يتم الحصول على منتوجين مختلفين هما المخصب بنسبة 60 بالمائة و 20 بالمائة من خلال ضخ مواد مخصبة بنسبة حتى 5 بالمائة مرة واحدة. وفي الواقع فان عملية التخصيب بهذه الطريقة محسنة للغاية.  

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تحققت اول امس بان التخصيب بنسبة 60 بالمائة يجري بواسطة سلسلة "IR6" فيما تقوم السلسلة "IR4" بالتخصيب بنسبة 20 بالمائة بالتزامن مع ذلك.
رقم : 928774
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