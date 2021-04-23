الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 11:09

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر أوروبية قولها، إن مسودة ورقة الخيارات شملت "حوافز وعقوبات" لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق.

وفيما يتعلق بالحوافز، اقترحت الورقة تأييد استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان، كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027، معطوفا على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وغيرها من الحوافز.

في المقابل، يبحث الأوروبيون خيارات لممارسة ضغوط على الطبقة السياسية في لبنان، بينها إنشاء نظام عقوبات يستهدف المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، بحيث يمكن بداية تحديد الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في لبنان، إضافة إلى تحديد أشخاص مقربين من الدوائر السياسية والاقتصادية، على أن تشمل العقوبات فرض حظر على دخول هؤلاء الأفراد دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال وحظر إتاحة حسابات أو موارد اقتصادية.

وتتطلب المقترحات موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة "نظام عقوبات خاص بلبنان" أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها.

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية ومالية خانقة، وتسبب الانهيار المالي في لبنان في تدهور قيمة العملة وشلّ عمل البنوك وحرمان المودعين من الوصول لأموالهم، في وقت أدى الاشتباك السياسي إلى تعطيل تشكيل الحكومة.
مصدر : وكالات
رقم : 928783
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
23 نيسان 2021
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
23 نيسان 2021
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
23 نيسان 2021
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
22 نيسان 2021
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
22 نيسان 2021
ايران لن تتراجع عن حقوقها
ايران لن تتراجع عن حقوقها
22 نيسان 2021
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
22 نيسان 2021
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
22 نيسان 2021
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
21 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة