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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 12:13

نائب ايراني: بإمكاننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 بالمائة

نائب ايراني: بإمكاننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 بالمائة
واشار النائب الايراني في تصريح لوكالة انباء فارس، الى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في ايران، وقال : هذا العمل استعراض علمي هام امام دول العالم وخاصة اميركا وحلفائها لكي يعلموا بان ايران قد تبوأت اليوم مكانة بحيث لايمكن ايقاف تقدمها عبر اللجوء الى عمليات الاغتيال والتخريب كما ان البنى التحتية العلمية للبلاد لن تزول بهكذا اعمال.

وأضاف، على الدول التي تعمل دوما على تأليب الاجواء الاعلامية ضدنا ان تعلم بأننا قادرون أيضا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 بالمائة.

وتابع النائب في مجلس الشورى الاسلامي في تصريحه لفارس، على اميركا ان تتعامل مع ايران اليوم على انها قوة علمية وعليها ان تعلم بأنها تواجه بلدا مقتدرا وان تعترف بالمكانة العلمية والتكنولوجية لايران في مختلف المجالات وعليها ان تدرك ايضا بأنها ستتلقى ضربة مقابل كل ضربة توجهها ولن تمر اعمالها دون رد.
رقم : 928794
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