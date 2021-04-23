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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 14:17

إيران.. آخر احصاءات اصابات كورونا

إيران.. آخر احصاءات اصابات كورونا
واوضحت وزارة الصحة في تقريرها اليوم الجمعة: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 22904 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و 358 الفا و 809 اشخاص من ضمنهم 5107 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 850 الفا و 791 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 380 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 68 الفا و 746 شخصا.

واعلنت وزارة الصحة بانه تم لحد الان اجراء 14 مليونا و 966 الفا و 149 اختبارا للكشف عن الاصابة بكورونا و قالت ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 301 والبرتقالية 95 والصفراء 45 و الزرقاء 7 مدن فقط.
مصدر : وكالات
رقم : 928815
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