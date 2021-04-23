القدس تنتفض... تظاهرات تعم ارجاء البلدة القديمة للقدس وباحات الاقصى

الاعتداءات الاسرائيلية اسفرت عن اصابة العشرات من الفلسطينيين، حيث استخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والعصي، كما جرى اعتقال العشرات في مختلف أحياء مدينة القدس.



الصدامات دارت بالقرب من البلدة القديمة حيث منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى مناطق يتجمّع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان.



ودارت المواجهات في وقت نشرت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلية المئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة "لاهافا" اليهودية المتطرّفة.



ونظّم شبّان فلسطينيون في شرقي القدس تظاهرة مضادّة احتجاجا على المسيرة، وقامت قوات الاحتلال بقمع مسيرة الفلسطينيين عند مدخل البلدة القديمة.



المستوطنون شاركوا في الاعتداءات المقدسيين واطلقوا عليهم النار.



الفصائل الفلسطينية المقاومة دانت المس بالمقدسات والاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية.



ودانت حركة حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية ما يجري، وقال إن معركة القدس معركة هوية ووجود في مدينة القدس، مؤكدا أن القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة.



القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، أكد أن الاحتلال لن يرى الاستقرار في ظل هذه الحيوية المتجددة والروح الثورية المتقدة في صدور المقدسيين الأبطال.



الرئاسة الفلسطينية استنكرت تحريض المستوطنين على قتل العرب ودانته بشدة مؤكدة أن "شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي خط أحمر، وناشدت المجتمع الدولي لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من بطش الاحتلال.



بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتصدي لعمليات التهويد وتزوير التاريخ المستمرة لها والاستباحة المتواصلة لمقدساتها، "وتحويل عوامل الرفض الإسرائيلية لأي استحقاق وطني ديمقراطي في المدينة إلى معركة اشتباك مفتوحة معه".



وقالت الجبهة، "إن الملحمة البطولية التي يجسدها شعبنا الآن في أحياء وشوارع وأزقة وباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، هي الوجه الناصع والمشرق لمقاومة شعبنا التي لم تتوقف يوماً في عاصمة فلسطين الأبدية".



وشددت على ضرورة "مغادرة حالة القصور الرسمية الفلسطينية إزاء مدينة القدس، وأهمية صوغ استراتيجية جديدة لتعزيز صمود شعبنا هناك والتصدي لمحاولات تغيير معالم المدينة، وفرض واقع جديد على الأرض، ومواجهة سياسة هدم المنازل في إطار مخططات تهويد المدينة كما يحدث في الشيخ جراح".



وطالبت الجبهة المؤسسة الرسمية بوضع خطة إنقاذ عاجلة وضخ موازنة مالية عاجلة وثابتة لتعزيز صمود شعبنا هناك.



واعتبرت أن استمرار تواطؤ بعض الأنظمة العربية وتدخلهم الفج في الشأن الفلسطيني لصالح الاحتلال، وتورطهم في عمليات تسريب الأراضي والعقارات واستمرار سياسة الصمت العربي، تشجع الاحتلال على تسريع إجراءات التهويد في القدس والمسجد الأقصى.



ودعت جماهير شعبنا في جميع أماكن تواجدهم إلى التحرك العاجل إلى نصرة أبناء شعبهم في مدينة القدس، واعتبار ما يجري هناك قضية جوهرية، وجزءًا من الصراع التاريخي الأيديولوجي والثقافي الذي يخوضه شعبنا ضد الكيان الصهيوني وادعاءاته المزيفة.



ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر؛ لانتفاضة مقدسية عارمة ضد الاحتلال ومستوطنيه؛ وندد بوحشية المستوطنين، داعياً المرابطين بالقدس المحتلة للجمهم بكل الطرق الممكنة.



وأهاب بحر بالمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية لنصرة أهلنا بالقدس المحتلة، والتحرك العاجل لتجريم اعتداءات المستوطنين على شعبنا الأعزل ووقف إرهاب "الدولة الصهيونية" بحقهم.



من جانبه قدم المرشح عن قائمة القدس موعدنا محمد حمادة التحية للشباب المقدسي، معتبرا أن "هذه الهبّة وفي هذا التوقيت بالذات تؤكد على أنّ محاولات الاحتلال لفرض سيادته على القدس والأقصى هي محضّ وهم سرعان ما سيتبدد".



وتابع حمادة" إن المقدسيين في هذه الهبّة قدموا نموذجاً حياً لقدرتهم على ممارسة حقهم في الانتخاب رغم أنف المحتل وأنهم سيشعلون الأرض تحت أقدام الاحتلال ويجعلون من يوم الانتخابات محطةً للاشتباك إذا ما حاول الاحتلال منعهم من ممارسة حقهم".



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحدث إحصائية لمواجهات محيط البلدة القديمة في القدس بلغت 100 إصابة نقل منها 21 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج أحدهم أصيب في رأسه.



وأضافت أن الإصابات التي سجلت في اليوم العاشر من رمضان وصفت ما بين متوسطة وطفيفة.



وألقت قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه الشبان تزامنا مع ملاحقة قوات الخيالة التابعة لقوات الاحتلال الشبان في شارعي السلطان سليمان ونابلس في محيط باب العامود، كما واستدعت مركبتين لرش المياه العادمة في منطقة باب العامود تجاه الشبان.



ويأتي ذلك تزامنا مع استعداد المستوطنين لتظاهرة دعت لها منظمة "لهافا" المتطرفة الاستيطانية عند "باب العامود"، في سياق مواجهات يومية متصاعدة بين الشباب المقدسي الثائر ومستوطنين في المكان.



واعتقلت قوات الاحتلال مساء الخميس الشابين محمد خضر أبو الهوى وطارق بكر أبو الهوى من باب العمود.



وشهد محيط باب العمود بالقدس المحتلة استنفارًا وانتشارًا لقوات الاحتلال، ولاحقت الشبان بالخيالة وسيارة المياه العادمة.



وقمعت قوات الاحتلال الشبان بالأعيرة المطاطية وقنابل الصوت خلال تجمهرهم في باب العمود، وترديدهم للتكبيرات وهتافات نصرة للمسجد الأقصى.



أفادت مصادر مقدسية أنّ جنديا إسرائيليًّا أصيب إصابة مباشرة في الوجه خلال مواجهات مع شبان مقدسيين في محيط باب العامود.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من محيط منطقة باب العامود عرف منهم محمد خضر أبو الهوى (20 عاما)، وطارق بكر أبو الهوى (23 عاما).



وفي السياق ذاته اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على شابين بمنطقة باب العامود، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.



وهاجم عشرات المستوطنين عدة منازل للمقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة بالتزامن مع قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين في مختلف أنحاء القدس.



وأظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستوطنين يطلقون النار صوب المقدسين في تطور لافت داخل مدينة القدس وسط صمت شرطة الاحتلال وقمعها المواطنين المقدسيين الآمنين.



كما أظهرت مقاطع فيديو بسالة الشباب المقدسي الثائر خلال تصديهم للمستوطنين وركلهم ومطاردتهم وسط هتافات التكبير والأناشيد الإسلامية الثورية.