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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 17:26

ليبيا: بدأنا حوارا مع أنقرة لكننا مصممون على انسحابها من البلاد

ليبيا: بدأنا حوارا مع أنقرة لكننا مصممون على انسحابها من البلاد
وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر "مونتي تشيتوريو" في روما، أضافت المنقوش أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".

وشددت المنقوش، على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدة أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.

وأكدت المنقوش "أننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".

وكانت المنقوش التقت نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أكد أن "إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا هو أولوية بالنسبة لبلاده".

بدوره، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا يعد أولوية استراتيجية بالنسبة إلى إيطاليا، وذلك خلال لقائه وزيرة خارجية ليبيا.

ووصلت الوزيرة الليبية أمس إلى إيطاليا في زيارة تستغرق يومين هي الأولى لها لدولة أوروبية.
مصدر : وكالات
رقم : 928838
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