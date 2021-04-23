الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 18:34

تركيا تواصل قطع المياه عن الحسكة شمال سوريا

تركيا تواصل قطع المياه عن الحسكة شمال سوريا
وفي تصريح لمراسل "سانا" بين رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري علي منصور أن زيادة كميات المياه تأتي استجابة لمطالب الأهالي بذلك وتفريغها بالخزانات المنتشرة في أحياء المدينة حيث تم رفع الكمية من 650 متراً مكعباً يومياً إلى 1300 متر مكعب يومياً مؤكداً استمرار مساعي فرع الهلال مع الجهات المانحة لزيادة عدد الخزانات المركبة في أحياء مدينة الحسكة خلال الفترة القريبة القادمة وذلك لتأمين مياه صالحة للشرب في حال حصول أي طارئ.

ويسير فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري 15 صهريجاً لنقل مياه الشرب لأبناء الحسكة وتفريغها بالخزانات المركبة في أحياء المدينة والبالغ عددها 150 خزاناً سعة خمسة أمتار مكعبة.

وحسب ما افادت سانا، تتعمد تركيا ومرتزقتها التعدي على خط التوتر المغذي للمحطة واستخدام الكهرباء لخدمة ممارساتهم "الإجرامية" وذلك في سياق المخططات التي يحيكها المحتل التركي للمنطقة والهادفة إلى تهجير أصحاب الأراضي الأصليين منها والاستيلاء عليها تمهيداً لمنحها للإرهابيين وأسرهم في سيناريو مكرر لما فعلوه في منطقتي رأس العين بريف الحسكة وعفرين بريف حلب.
رقم : 928844
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
23 نيسان 2021
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
23 نيسان 2021
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
23 نيسان 2021
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
22 نيسان 2021
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
22 نيسان 2021
ايران لن تتراجع عن حقوقها
ايران لن تتراجع عن حقوقها
22 نيسان 2021
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
22 نيسان 2021
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
22 نيسان 2021
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
21 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة