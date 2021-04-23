تركيا تواصل قطع المياه عن الحسكة شمال سوريا

وفي تصريح لمراسل "سانا" بين رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري علي منصور أن زيادة كميات المياه تأتي استجابة لمطالب الأهالي بذلك وتفريغها بالخزانات المنتشرة في أحياء المدينة حيث تم رفع الكمية من 650 متراً مكعباً يومياً إلى 1300 متر مكعب يومياً مؤكداً استمرار مساعي فرع الهلال مع الجهات المانحة لزيادة عدد الخزانات المركبة في أحياء مدينة الحسكة خلال الفترة القريبة القادمة وذلك لتأمين مياه صالحة للشرب في حال حصول أي طارئ.



ويسير فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري 15 صهريجاً لنقل مياه الشرب لأبناء الحسكة وتفريغها بالخزانات المركبة في أحياء المدينة والبالغ عددها 150 خزاناً سعة خمسة أمتار مكعبة.



وحسب ما افادت سانا، تتعمد تركيا ومرتزقتها التعدي على خط التوتر المغذي للمحطة واستخدام الكهرباء لخدمة ممارساتهم "الإجرامية" وذلك في سياق المخططات التي يحيكها المحتل التركي للمنطقة والهادفة إلى تهجير أصحاب الأراضي الأصليين منها والاستيلاء عليها تمهيداً لمنحها للإرهابيين وأسرهم في سيناريو مكرر لما فعلوه في منطقتي رأس العين بريف الحسكة وعفرين بريف حلب.