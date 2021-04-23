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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 18:35
عبور رتل أمريكي بمواكبة مروحيات من العراق الى سوريا
وقالت المصادر، ان "الرتل العسكري وجهته التنف عند الحدود العراقية السورية وهو الرتل الثاني خلال أسبوع".
وأشارت الى ان "الرتل كان بمواكبة مروحيات".
مصدر :
وكالات
رقم :
928845
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