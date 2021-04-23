الزهار: الاعتداء على القدس والأقصى اعتداء على الأمة

وقال الزهار خلال وقفة تضامنية نظمت في غزة بعد صلاة الجمعة:" أيها المسلمون إن تدنيس المسجد الاقصى هو تدنيس لمساجدكم في كل مكان؛ إن احتلال فلسطين هو احتلال لأراضيكم".



وتابع "إن قتل مصل أو مواطن فلسطيني بالأقصى هو قتل لكرامتكم أيها العرب".



ووجه رسالة لزعماء الدول العربية:" نقول للزعامات العربية المتصهينة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي.. هل تقبلون أن يحتل اليهود اراضيكم؟ أن يقتلوا ابنائكم وأن يدنسوا مقدساتكم وان يعتدوا على كل مساجدكم؟.



وتسائل.. ماذا تنتظرون أيها الحكام ودمائنا تسيل في المسجد الاقصى؟ ألم تدركوا أن هؤلاء المجرمون سيصلون اليكم؟



وتابع "نقول لليهود اقتلوا ما شئتم سينتظركم الفناء.. دنسوا ما شئتم فإن الأقصى طهر لن يدنس بكم ونقول للمحتل إنكم تدركون إن دماء الشهداء تصل إلى كل ارض اسلامية وتحفز كل نفس مسلمة. ونوجه رسالة من غزة التي تحمل سلاحها بأيديها.. نقول سيبقى سلاحنا موجها لتحرير المسجد الاقصى.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، نقل نحو 20 منهم إلى المستشفى، بينما ذكر الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحصى 20 إصابة في صفوف جنوده.وقال الجيش أيضا إنه اعتقل 44 فلسطينيا خلال الاشتباكات.



ودارت الاشتباكات قرب البلدة القديمة، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مناطق يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان.