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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 18:41

الحركة الاسلامية تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في القدس

الحركة الاسلامية تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في القدس
وشددت الحركة في بيان لها إلى تصعيد المواجهة وصولا إلى يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الذي يعتزم فيه المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

كما دعت الأهالي في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والوقوف إلى جانب إخوانهم في القدس.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية لتجعل من الدفاع عن القدس والمقدسات عنوانا للوحدة الوطنية وللمعركة مع الاحتلال ومستوطنيه.

وحثت جماهير الأمة العربية والإسلامية للخروج تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لما يجري في الأقصى.

ودارت الاشتباكات قرب البلدة القديمة، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مناطق يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، نقل نحو 20 منهم إلى المستشفى.

وتزامنت الاشتباكات مع نشر الجيش الإسرائيلي المئات من عناصره لمواكبة مسيرة نظمتها في القدس حركة "لاهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة.

ونظم شبان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادة للاحتجاج على تلك المسيرة، مما أدى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي عند مدخل البلدة القديمة.
مصدر : وكالات
رقم : 928847
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