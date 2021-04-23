الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 18:50

شيوخ ووجهاء قبيلة 'طي' ينددون باعتداءات 'قسد' على أهالي القامشلي

شيوخ ووجهاء قبيلة
ووجه شيوخ ووجهاء قبيلة طي في بيان لهم عقب اجتماعهم في قرية جرمز بريف القامشلي حول الاعتداءات الأخيرة لميليشيا “قسد” على الأهالي في بعض أحياء مدينة القامشلي نداء إلى أبناء العشائر والقبائل في الجزيرة السورية “للتكاتف والوقوف في وجه ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي التي تواصل اعتداءها على حي طي مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمدرعات”.

واعتبر البيان أن “استخدام السلاح والمدرعات من قبل ميليشيا (قسد) بهذه الهمجية ضد المدنيين وارتقاء شهداء من الشيوخ والنساء والأطفال يشكل خيانة للشعب والأرض والتاريخ” مؤكداً أن “قسد المرتهنة للأمريكي لم تراع القيم والأخلاق وتنفذ توجيهات سيدها الأمريكي الذي نهب خيرات وثروات البلاد من خلال ما يسمى (قانون قيصر)”.

ودعا البيان بعض أبناء العشائر المنخرطين في صفوف “قسد” إلى الانسحاب الفوري “وإعلان المقاومة الشعبية ضد المحتل الأمريكي وأدواته والمواجهة بكل عزة وشرف” مشيراً إلى أن توقيت الممارسات الإرهابية الأخيرة لميليشيا “قسد” إنما يهدف للتشويش على الاستحقاق الرئاسي.

وختم شيوخ ووجهاء قبيلة طي بيانهم بتأكيد العشائر والقبائل العربية في محافظة الحسكة مجدداً على وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في مواصلة الحرب على الارهاب وتأمين الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.
رقم : 928851
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
23 نيسان 2021
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
23 نيسان 2021
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
23 نيسان 2021
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
22 نيسان 2021
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
22 نيسان 2021
ايران لن تتراجع عن حقوقها
ايران لن تتراجع عن حقوقها
22 نيسان 2021
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
22 نيسان 2021
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
22 نيسان 2021
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
21 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة