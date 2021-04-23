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الجمعة 23 نيسان 2021 ساعة 20:25

حملة لانقاذ المعتقل البحريني محمد الدعسكي

حملة لانقاذ المعتقل البحريني محمد الدعسكي
ودعا الناشطون المجتمع البحراني في الداخل و الخارج من علماء وسياسيين وحقوقيين واعلاميين للتحرك الجاد في خيار الضغط على السلطات الامنية في البحرين للكشف عن مصير المعتقل محمد الدعسكي وتوفير العلاج اللازم له و الافراج الغير مشروط .

ووجه والد المعتقل الدعسكي نداءا لمعرفة مصير ابنه بعد أربعة أيام من وضعه تحت العناية الفائقة في المستشفى العسكري في البحرين. وترفض السلطات الخليفية السماح له برؤيته في المستشفى بأوامر من إدارة سجن جو سيء الصيت.

وكانت صحة المعتقل محمد حسن الدعسكي الذي اعتقلته السلطات قبل أكثر من عامين, تدهورت داخل سجن جو, ورفضت إدارة السجن علاجه لمدة تسعة أيام, ولم تنقله إلى المستشفى إلا بعد تدهور حالته الصحية وبعد إجراء عملية جراحية له لايزال يعيش على الأجهزة في المستشفى العسكري.
مصدر : وكالات
رقم : 928866
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