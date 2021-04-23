أبرز التطورات على الساحة اليمنية 23-4-2021

فقد عاود سلاح الجو اليمني المسير استهداف قاعدة الملك خالد بخميس مشيط في السعودية بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف "2k".



ضرب العمق السعودي أثبت ان المال والبترودولار عاجز عن هزيمة الشعب اليمني، بالتالي بات فشل العدوان السعودي على اليمن أمراً مفروغاً منه، وذلك في الوقت الذي تخسر فيه قوات الرئيس المستقيل عبدالربه منصور هادي وحلفاؤها وقوى التحالف آخر معاقلها في شمال اليمن، باقتراب القوات اليمنية من حسم معركة محافظة مأرب لصالحها.



ووسط انهيار مرتزقة العدوان السعودي في مأرب تواصل القوات اليمنية المشتركة تقدمها باتجاه المدينة حيث اكدت مصادر محلية ان أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية للمدينة.



واكدت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش واللجان الشعبية استطاعت تطويق التبة الحمراء، اخر الحاميات الاستراتيجية للمدينة، واسقاط جبهة المشجع التي تعد اهم حواجز الدفاع لقوات العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب. وفي جبهة اخرى تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من السيطرة الكاملة على محور البرقاء في جبهة الخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



ومع تمكن الجيش واللجان من تطهير معظم مديريات محافظة مأرب من الاحتلال ومرتزقته وجماعاته الإرهابية، واقتراب حسم معركة مأرب، كشفت وزارة الداخلية اليمنية في تقريرها، عن المواقع والجبهات في محافظة مأرب التي سلّم مرتزقة العدوان قيادتها لتنظيم القاعدة. كما كشفت عن رصد تحركات مكثفة للعدوان ومرتزقته مؤخراً لتحشيد واستقدام عدد من عناصر ما يسمى "تنظيم القاعدة" لمساندة المرتزقة في جبهة مأرب ومحاولة الحفاظ على ما تبقى في أيدي المرتزقة من مواقع بالمحافظة.



ومن المؤكد ان تحرير مأرب بالكامل هو بمثابة اعلان فشل السعودية في عدوانها على اليمن ومن شأنه ان يغير مسار الحرب بشكل كامل خاصة ان السعودية وقعت في مأزق سياسياً و عسكرياً و حتي اقتصاديا بينما دخلت صنعاء عامها السابع من التصدي لتحالف العدوان السعودي برصيد من الانجازات العسكرية قلبت موازين القوى فيها لصالح الجيش اليمني واللجان الشعبية وأحدثت فارقاً هائلاً في الصناعات العسكرية ومسارات المواجهات الميدانية بفارق كبير عن السنوات الماضية.