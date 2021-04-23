إيطاليا تسجل 342 وفاة و14761 إصابة جديدة بكورونا

ومنذ ظهور الفيروس في البلاد في فبراير العام الماضي سجلت إيطاليا 118699 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.



كما سجلت إيطاليا 3.94 مليون إصابة حسب السلطات الصحية في البلاد.