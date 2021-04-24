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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 08:21

غوتيريش يحث لبنان على تشكيل حكومة لمواجهة الوضع الكارثي

غوتيريش يحث لبنان على تشكيل حكومة لمواجهة الوضع الكارثي
وشدد غوتيريش على أنه "حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة".

وأضاف أن "الإحباط من الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد".

وتابع: "في مواجهة هذا اليأس، أحث الزعماء اللبنانيين على العمل لمصلحة الشعب اللبناني ومواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه البلد بشكل فعال ودون مزيد من التأخير".

وتغرق النخبة السياسية اللبنانية في مفاوضات مطولة حول توزيع الحقائب الوزارية بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانفجار في مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 200 قتيل وعزاه اللبنانيون لانعدام كفاءة الزعماء وفسادهم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد إنه "من الأهمية إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت وفقا لمطالب الشعب اللبناني بالمحاسبة".

من ناحية أخرى، طالب أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني بسحب قواته المنتشرة شمال الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، والوقف الفوري لعمليات التحليق في الأجواء اللبنانية.
مصدر : وكالات
رقم : 928935
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