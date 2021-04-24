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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 08:26

مواجهات ليلية في القدس غداة اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات

مواجهات ليلية في القدس غداة اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات
وأعقبت مسيرة نظّمها مستوطنون في القدس الغربية أطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب. واندلعت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال االتي نشرت تعزيزات أمنية ضخمة في ضواحي البلدة القديمة في أعقاب الاشتباكات التي دارت في الليلة الفائتة.

وفي ختام نهار اتّسم بالهدوء، خرج مساء الجمعة آلاف المصلّين من المسجد الأقصى حيث أدّوا صلاة العشاء، ليجدوا أنفسهم وسط أجواء متوترة في ظلّ وجود عشرات من عناصر الشرطة المسلّحين يؤازرهم عناصر من الخيّالة، بحسب ما أفادت وكالات .

وما لبثت أن دارت مواجهات بين الطرفين، إذ ألقى المتظاهرون قوارير مياه على عناصر الشرطة الذين ردّوا عليهم بإطلاق القنابل الصوتية في محاولة لتفريقهم.

وعند معبر قلنديا الذي يصل بين القدس ورام الله تجمّع مئات الفلسطينيين مساء الجمعة، بحسب الاحتلال الذي قال إن عناصره "سيتصرفون بحزم وصرامة في مواجهة أيّ محاولة لزعزعة النظام" العام.

وليل الخميس الجمعة أصيب أكثر من مئة فلسطيني وعشرين شرطياً إسرائيلياً بجروح في اشتباكات دارت بين الطرفين في القدس الشرقية وأعقبت مسيرة نظّمها مستوطنون.
مصدر : وكالات
رقم : 928937
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