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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 09:48

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص والاحتلال يقصف شرق غزة

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص والاحتلال يقصف شرق غزة
فقد اصيب ثلاثة شبان بجروح برصاص قوات الاحتلال التي هاجمت مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، على مقربة من موقع “ملكة” العسكري شرق المدينة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وأكد أن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط موقع “ملكة” أطلقت ثلاث قذائف صوب موقعين شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مخيم البريج وسط القطاع، وموقعا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت أضرارا فيهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وشهدت مختلف مناطق قطاع غزة مسيرات احتجاجية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، احتجاحا على انتهاكات الاحتلال السافرة بحق المقدسيين والمسجد الاقصى المبارك.
مصدر : وكالات
رقم : 928941
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