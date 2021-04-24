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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 09:49

أنصارالله تدين الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في القدس

أنصارالله تدين الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في القدس
وأشاد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له بالتحركات الشعبية الفلسطينية في التصدي للاعتداءات المستمرة التي استهدفت المؤمنين المصلين في القدس المحتلة وكسرت الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق على المصلين في موقف بطولي أرعب الصهاينة وهز كيان المحتلين .

وأكد المكتب السياسي موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم ووقوفه الكامل مع المجاهدين وحركات المقاومة ونشد على أيديهم الضاغطة على الزناد في الوقوف صفاً واحداً تجاه الإجرام والغطرسة الصهيونية، مشددا أن ما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة.

وأوضح أن على الصهاينة الإدراك أننا أمة واحدة وفي موقف واحد و فلسطين والقدس هي القضية الأولى والمركزية وهي البوصلة الحقيقية الجامعة للأمة العربية والإسلامية.

ومما يلي نص البيان:

بسْم الله الرحمن الرحيم

ندين ونرفض بشدة الاعتداءات الإجرامية الصهيونية بحق المصلين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال الصهيوني الغاصب والعصابات المستوطنة منذ عدة أيام خلال هذا الشهر الكريم والذي أسفرت أمس واليوم عن العشرات من الجرحى واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين .

كما نحيي ونشيد بالتحركات الشعبية الفلسطينية في التصدي للاعتداءات المستمرة التي استهدفت المؤمنين المصلين في القدس المحتلة وكسرت الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق على المصلين في موقف بطولي أرعب الصهاينة وهز كيان المحتلين .

كما نؤكد موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم ووقوفنا الكامل مع المجاهدين وحركات المقاومة ونشد على أيديهم الضاغطة على الزناد في الوقوف صفا واحدا تجاه الإجرام والغطرسة الصهيونية وما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة وعلى الصهاينة الإدراك أننا أمة واحدة وفي موقف واحد وفلسطين والقدس هي القضية الأولى والمركزية وهي البوصلة الحقيقية الجامعة للأمة العربية والإسلامية .

المكتب السياسي لأنصار الله

الجمعة 11 رمضان 1442هـ

الموافق 23 أبريل 2021م
رقم : 928942
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