القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021

واستوحي الشعار من خطاب السيد حسن نصر الله التي قال فيه “نحن أقرب ما نكون إلى القدس وإلى تحريرها”.وجاء اختيار الشعار ” القدس القرب ” لأن القدس اليوم أقرب إلينا من أي وقت مضى بحسب الزمان والمكان، واليوم بات محور المقاومة أقرب للقدس على أكثر من صعيد وجبهة.وتميز الشعار باستخدام خط يدوي واضح مشابه للخطوط الحرة التي يعتمدها أبناء المنطقة. مع إضافة لمسات حداثية، حيث أخذ ميلاناً لعطي إيحاء بالحركة المستمرة بقرب تحرير القدس، وقد تداخلت القنطرة بالتشكيل وهي شكل عمراني موجود في مختلف مناطق القدس، واعتمد الشعار ألوان النقوش المزخرفة في القدس.ومع توزيع الشعار الرسمي، تصدر وسم #القدس-أقرب الوسوم الأكثر تداولًا على "تويتر".تحميل شعار يوم القدس العالمي PSDتحميل شعار يوم القدس العالمي PDFتحميل شعار يوم القدس العالمي PNG