انتفاضة القدس: 20 إصابة في تجدد المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مسعف متطوع أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.



فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع على إثر استمرار المواجهات على مدخل البيرة الشمالي، وجرى معالجتهم ميدانيًا، في حين، سادت حالة من التوتر محيط القدس القديمة، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين.



وأوضح الاعلام، أن سيارات الإسعاف نقلت المسعف المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.



وفي ذات السياق، قامت قوات الاحتلال باغلاق الطريق الرابطة بين القدس ورام الله عبر حاجز قلنديا ومدخل البيرة، ما أدى إلى تكدس مئات المركبات المارة، واضطرار المواطنين إلى سلوك طرق التفافية وعرة.



وكانت قد انطلقت مسيرة من مخيم قلنديا نحو الحاجز شمال القدس، شارك فيها العشرات من سكان المخيم.



وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت نحو المشاركين بالمسيرة، وتطورت إلى اندلاع مواجهات عنيفة عند الحاجز.



كما تجددت المواجهات مساء الجمعة بين قوات الاحتلال والشبان في محيط البلدة القديمة وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع 6 اصابات خلال المواجهات في محيط البلدة القديمة.



واعتقلت قوات الاحتلال شابين من باب العمود أحدهما أحمد النتشة، وشاب آخر من شارع الرشيد، واقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالمدينة.



وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى باب الساهرة، واعتقلت شبان من المكان وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت مساء امس بالدفع على الشبان، لإجبارهم على مغادرة مدرجات باب العمود بالقدس المحتلة.



وأفادت أن وحدة المستعربين هاجمت شبان فلسطينيين قرب باب الساهرة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح قبل اعتقالهم.



وانطلقت مسيرة شبابية مساء امس في شارع صلاح الدين، وردد المشاركون هتافات للقائد العام لكتائب القسام محمد ضيف، بعد المسيرة التي جابت المسجد الأقصى.



وبعيد منتصف الليل، هاجم عشرات المستوطنين باب الجديد المؤدي إلى الحي المسيحي بالبلدة القديمة بمدينة القدس، وعدد من الشبان الفلسطينيين، وفق شهود عيان.



وردد المستوطنون شعارات عنصرية مناهضة للعرب وشرعوا برشق السيارات الفلسطينية في المنطقة بالحجارة والزجاجات.



وحاول المستوطنون مهاجمة ممتلكات فلسطينية في حي الشيخ جراح شرقي القدس، لكن عشرات الشبان الفلسطينيين تصدوا لهم ومنعوهم من دخول الحي.



واعتدى مستوطنون على عدد من الشبان والمصورين الصحفيين بالضرب قبل وصول قوة "إسرائيلية" أمنت خروجهم من الحي.



ولليوم الحادي عشر، تواصلت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة من مدينة القدس، لكنها امتدت لأول مرة إلى مناطق عديدة بالضفة الغربية، واكتسبت بعدا جديدا بدخول مستوطنين على الخط والاعتداء على فلسطينيين وأحياء في البلدة القديمة.

