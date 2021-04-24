موسكو تدعو لاجتماع وزاري للرباعية الدولية بأسرع وقت

وجاء في بيان للخارجية الروسية، في أعقاب اجتماع مبعوثي الرباعية يوم امس الجمعة، أن "الجانب الروسي أكد على أهمية عقد اجتماع الرباعية على مستوى الوزراء، وتوسيع تعاون هذه اللجنة مع اللاعبين الكبار في المنطقة".



ولفت المبعوث الروسي الانتباه إلى المبادرة الروسية لعقد مشاورات بصيغة "4+4+2+1" (أطراف الرباعية ومصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية إلى جانب طرفي النزاع، "إسرائيل" وفلسطين).



وشدد الجانب الروسي على أهمية تجاوز الانقسام الفلسطيني على أساس منصة منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي من المتوقع أن تساهم فيه الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.



وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن المبعوثين بحثوا الخطوات العملية للرباعية الدولية لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأثناء مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوبائي في الأراضي الفلسطينية، أكدت الأطراف على ضرورة تقديم المساعدة الدولية.



وشارك في الاجتماع إضافة إلى المبعوث الروسي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون "إسرائيل" وفلسطين هادي عمرو، والمنسق الخاص لشؤون الشرق الأوسط للأمم المتحدة تور فينسلاند، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي سوزان تيرستال.