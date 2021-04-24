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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 10:20

الرئيس روحاني: الحظر جريمة كبرى في تاريخ الشعب الايراني

الرئيس روحاني: الحظر جريمة كبرى في تاريخ الشعب الايراني
ولفت الى المصاعب التي تواجهها البلاد بسبب ذلك لاستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معتبرا الحظر جريمة كبرى في تاريخ الشعب الايراني.


يتبع...
رقم : 928955
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