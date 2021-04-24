عندما تحاصر السعودية لبنان تجاريا واقتصاديا

ووصف بعض النشطاء القرار السعودي بانه ذريعة لتطبيق الحصار على لبنان مؤكدين أن كل هذه المحاولات لن تجعل لبنان المقاوم يرضخ.



ونشر بعض المغردين صور للامير السعودي الذي سجن في لبنان قبل عدة سنوات أثناء تهريبه 2 طن مخدرات بحقائب السفارة السعودية الدبلوماسية.



وأكد المغردون أن دخول المخدرات الى السعودية من لبنان مع شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية هي كذبة كبيرة لان دخول المخدرات الى السعودية تتم عبر امراءهم وعبر ديبلوماسيين سعوديين.



وأضاف المغردون أن السلطات السعودية تدعى كذباً انها اوقفت شحنة رمان لبنانى تحمل معها حبوب مخدرات كبتاجون، مع العلم ان اشجار الرمان فى لبنان لم تزهر بعد، وانه لا يوجد حاليا في كل اسواق لبنان رمانة واحدة.



واشار النشطاء أن السعودية تُحاصر لبنان تجارياً واقتصادياً بعدما فشلت محاولات السيطرة السياسية على قراره.



وأكد النشطاء أن السعودية تمنع تصدير الفاكهة والخضار اللبنانية للمملكة بذريعة تهريب المخدارات بالرمان الذي موسمه بالخريف اضافة الى ذلك لبنان ليس لديه انتاج كبير من الرمان والشايع ان تهريب الكابتغون يحصل عادة في طائرات خاصة لامراء ال سعود والدليل امير سعودي لايزال قيد الاعتقال.



وكتب بعض النشطاء ان هذا القرار السعودي هو عمل منظم لمنع الاستيراد من لبنان، مشيرين الى الحصار الذي تفرضها السعودية على اليمنيين منذ 7 سنوات.



واضاف المغردون انه ليس غريبا أن السعودية التي تحاصر اليمن لسنوات وترتكب أشنع المجازر بحقهم، وايضا أرسلت الارهابيين للتفجير في لبنان، أن تحاصره وتسعى لعرقلة أي فرصة لمساعدته.



وأكد النشطاء أن السعودية تبحث عن ذريعة لاستمرار معاقبة لبنان اقتصاديا وتجاريا من خلال وقف استيراد الفواكه، وفي المقابل تقوم بفتح اجواءها واسواقها للصهاينة.



وطالب بعض المغردين الحكومة اللبنانية بالرد على السعودية والمعاملة بالمثل ومنع دخول المنتجات السعودية الى اللبنان.