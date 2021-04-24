الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 نيسان 2021 ساعة 10:23

عندما تحاصر السعودية لبنان تجاريا واقتصاديا

عندما تحاصر السعودية لبنان تجاريا واقتصاديا
ووصف بعض النشطاء القرار السعودي بانه ذريعة لتطبيق الحصار على لبنان مؤكدين أن كل هذه المحاولات لن تجعل لبنان المقاوم يرضخ.

ونشر بعض المغردين صور للامير السعودي الذي سجن في لبنان قبل عدة سنوات أثناء تهريبه 2 طن مخدرات بحقائب السفارة السعودية الدبلوماسية.

وأكد المغردون أن دخول المخدرات الى السعودية من لبنان مع شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية هي كذبة كبيرة لان دخول المخدرات الى السعودية تتم عبر امراءهم وعبر ديبلوماسيين سعوديين.

وأضاف المغردون أن السلطات السعودية تدعى كذباً انها اوقفت شحنة رمان لبنانى تحمل معها حبوب مخدرات كبتاجون، مع العلم ان اشجار الرمان فى لبنان لم تزهر بعد، وانه لا يوجد حاليا في كل اسواق لبنان رمانة واحدة.

واشار النشطاء أن السعودية تُحاصر لبنان تجارياً واقتصادياً بعدما فشلت محاولات السيطرة السياسية على قراره.

وأكد النشطاء أن السعودية تمنع تصدير الفاكهة والخضار اللبنانية للمملكة بذريعة تهريب المخدارات بالرمان الذي موسمه بالخريف اضافة الى ذلك لبنان ليس لديه انتاج كبير من الرمان والشايع ان تهريب الكابتغون يحصل عادة في طائرات خاصة لامراء ال سعود والدليل امير سعودي لايزال قيد الاعتقال.

وكتب بعض النشطاء ان هذا القرار السعودي هو عمل منظم لمنع الاستيراد من لبنان، مشيرين الى الحصار الذي تفرضها السعودية على اليمنيين منذ 7 سنوات.

واضاف المغردون انه ليس غريبا أن السعودية التي تحاصر اليمن لسنوات وترتكب أشنع المجازر بحقهم، وايضا أرسلت الارهابيين للتفجير في لبنان، أن تحاصره وتسعى لعرقلة أي فرصة لمساعدته.

وأكد النشطاء أن السعودية تبحث عن ذريعة لاستمرار معاقبة لبنان اقتصاديا وتجاريا من خلال وقف استيراد الفواكه، وفي المقابل تقوم بفتح اجواءها واسواقها للصهاينة.

وطالب بعض المغردين الحكومة اللبنانية بالرد على السعودية والمعاملة بالمثل ومنع دخول المنتجات السعودية الى اللبنان.
مصدر : وكالات
رقم : 928957
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بداية عصر الرد الاستراتيجي
بداية عصر الرد الاستراتيجي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
24 نيسان 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
24 نيسان 2021
الثنائي "الإسرائيلي السعودي".. محاولات مستميتة للتأثير على مباحثات فيينا
24 نيسان 2021
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
24 نيسان 2021
الفوائد المرجوة من إحياء القدس
الفوائد المرجوة من إحياء القدس
25 أيار 2019
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
23 نيسان 2021
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
23 نيسان 2021
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
23 نيسان 2021
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
23 نيسان 2021
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بداية عصر الرد الاستراتيجي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
الثنائي "الإسرائيلي السعودي".. محاولات مستميتة للتأثير على مباحثات فيينا
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021