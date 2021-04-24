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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 10:24

الجيش الأمريكي يعلن عن مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع روسيا

الجيش الأمريكي يعلن عن مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع روسيا
وقالت قيادة سلاح الجو الامريكى في المحيط الهادئ في بيان لها أمس الجمعة، إن تدريبات Northern Edge 2021 المقررة في الفترة من 3 إلى 14 مايو في منطقة تشمل خليج ألاسكا، ستشارك فيها حاملة الطائرات النووية "ثيودور روزفلت" والسفن المرافقة لها.

ولم ترد الخدمة الصحفية للبنتاغون وقيادة المحيطين الهندي والهادئ للقوات المسلحة الأمريكية وقيادة المحيط الهادئ للقوات الجوية الأمريكية على أسئلة وكالة "تاس" عما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو مسبقا بخطط التدريبات وما إذا كان الجانب الأمريكي خلال تلك الفترة سيبقى على اتصال مع الجانب الروسي.
مصدر : وكالات
رقم : 928958
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