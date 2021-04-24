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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 10:32

الاتحاد الأفريقي يعرب عن “قلقه العميق” إزاء الوضع في تشاد

الاتحاد الأفريقي يعرب عن “قلقه العميق” إزاء الوضع في تشاد
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن والسلام في المنظمة القاريّة، في بيان إنّه وإذ يبدي “قلقه العميق” إزاء تشكيل مجلس عسكري في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل، يدعو القوات التشادية إلى “احترام التفويض والنظام الدستوري والانخراط بسرعة في عملية لإعادة إرساء النظام الدستوري ونقل السلطة السياسية إلى السلطات المدنية”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

كما دعا المجلس في بيانه إلى “حوار وطني شامل” في تشاد، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة التشادي موسى فقي محمد بأن “تشكّل على وجه السرعة بعثة رفيعة المستوى لتقصّي الحقائق”. وحذّر البيان من أنّ “الوضع في تشاد يشكّل تهديداً محتملاً للسلام والاستقرار في هذا البلد، كما لجيرانه وللقارة بأسرها”.

وعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعه حول تشاد الخميس لكنّه انتظر ريثما يوارى الرئيس الراحل الثرى الجمعة لإصدار بيانه.
مصدر : وكالات
رقم : 928964
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