🔰المحاور؛
- القدس لنا.
- فلسطين بوصلة القضايا الإنسانية.
- اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.
- القدس رمز المقاومة للأحرار.
🔰المشاركات؛
الأمانة العامة تستقبل المشاركات في الشعر الفصيح و الشعبي (العمودي و التفعيلة).
🔰مواعيد هامة؛
آخر موعد لاستلام الأعمال الأدبية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك (24رمضان1442) من خلال الروابط التالية:
🔻التلغرام؛
https://t.me/algodslana1442
🔻البريد الإلكتروني للأمانة؛
algods.lana1442@gmail.com
🔰التكريم؛
يتم إهداء درع المؤتمر مع شهادة تقدير و جوائز نقدية للعشرة الأوائل.
يتم الإعلان عن النتائج و الفائزين في أيام عيد الفطر المبارك من خلال إقامة أمسيات أدبية، و يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الامسیات في المستقبل القريب ان شاء الله.
⭕تنويه؛ بسبب محاربة الكلمة المقاومة الصادقة من قبل إدارة الفيس بوك و توييتر و الواتساب نرجوا إرسال الأعمال الأدبية و المشاركات الخاصة بكم حصراً من خلال الروابط التالية؛
التليغرام؛
https://t.me/algodslana1442
البريد الإلكتروني؛
algods.lana1442@gmail.com
إدارة مؤتمر "القدس لنا" الدولي