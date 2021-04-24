🔰المحاور؛- القدس لنا.- فلسطين بوصلة القضايا الإنسانية.- اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.- القدس رمز المقاومة للأحرار.🔰المشاركات؛الأمانة العامة تستقبل المشاركات في الشعر الفصيح و الشعبي (العمودي و التفعيلة).🔰مواعيد هامة؛آخر موعد لاستلام الأعمال الأدبية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك (24رمضان1442) من خلال الروابط التالية:🔻التلغرام؛https://t.me/algodslana1442🔻البريد الإلكتروني للأمانة؛algods.lana1442@gmail.com🔰التكريم؛يتم إهداء درع المؤتمر مع شهادة تقدير و جوائز نقدية للعشرة الأوائل.يتم الإعلان عن النتائج و الفائزين في أيام عيد الفطر المبارك من خلال إقامة أمسيات أدبية، و يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الامسیات في المستقبل القريب ان شاء الله.⭕تنويه؛ بسبب محاربة الكلمة المقاومة الصادقة من قبل إدارة الفيس بوك و توييتر و الواتساب نرجوا إرسال الأعمال الأدبية و المشاركات الخاصة بكم حصراً من خلال الروابط التالية؛التليغرام؛https://t.me/algodslana1442البريد الإلكتروني؛algods.lana1442@gmail.comإدارة مؤتمر "القدس لنا" الدولي