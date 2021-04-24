مسلحون يخططون لهجوم كيماوي شمالي سوريا

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف إن هناك معلومات حول قيام إرهابيين من "هيئة تحرير الشام" بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما.



وأضاف اللواء كاربوف أنه تم رصد زيادة في نشاط عناصر ما يسمى بـ "الخوذ البيض" في المنطقة.



وأكد اللواء كاربوف على أن "الإرهابيين يخططون لاستخدام المعلومات حول ضحايا استفزازاتهم لتشويه سمعة الحكومة السورية".



وأشار نائب مدير المركز الروسي للمصالحة إلى أن الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا في المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.



وأضاف اللواء كاربوف أن المركز الروسي "يدعو قادة الزمر المسلحة للامتناع عن الاستفزازات المسلحة".