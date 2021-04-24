البرلمان الأردني: اعتداءات المستوطنين على المقدسيين ‘‘إرهاب منظم‘‘

وقال البرلمان في بيان إن : "الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون على المقدسيين بدعم من سلطات الاحتلال عمليات إرهابية منظمة تهدف إلى الاستيلاء الكامل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".



وأوضح بيان البرلمان أن الأردنيين جميعا يشعرون بالسخط والغضب من موقف الاحتلال والذي يمارس بشكل مستمر انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.



وبموجب اتفاقية "وادي عربة" الموقعة بين الاحتلال والأردن عام 1994 يحتفظ الأخير بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.



وتحولت مدينة القدس الشرقية ،مساء أمس الجمعة، إلى ما يشبه ساحة حرب، بحسب وسائل إعلام عبرية.