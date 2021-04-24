إيران تقرر وقف الطيران مع الهند وباكستان

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد حسين ذيبخش، إنه "تم حظر الرحلات الجوية من الهند وباكستان إلى إيران وكذلك العكس"، مضيفاً إن "هذا الحظر سيبدأ اعتبارًا من الساعة 24:00 مساءً، وفقًا لقرارات وزارة الصحة فيما يتعلق ببروتوكولات الرعاية الصحية الحدودية في السفر الجوي واكتشاف فيروس كورونا في تلك الدول".



وأضاف ذيبخش إنه "لا توجد رحلة مجدولة بين إيران والهند والرحلات الحالية محدودة واستثنائية، كما سيتم حظر قبول المسافرين من الدول المذكورة".



وقال "إن هناك حاليًا قيودًا وحظراً على الرحلات الجوية مع 41 دولة في العالم، وإن مسافري تلك الدول المدرجة في قائمة البلدان عالية الخطورة يجب عليهم إعادة الاختبار فيروس كورونا عند وصولهم إلى إيران".



وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن هناك 18 محافظة من أصل 31 تعيش أوضاعاً غير مواتية بسبب تفشي فيروس كورونا.



وأضاف روحاني في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا، "هناك 12 محافظة وصلت إلى نقطة خطرة في تفشي الموجة الرابعة لفيروس كورونا، و تشير أعداد المرضى والوفيات إلى الحالة المقلقة في كورونا".



من جهته، قال عضو لجنة مكافحة كورونا في ايران مسعود مرداني، "لو دخلت السلالة الهندية من فيروس كورونا إلى إيران سنشهد كارثة مهولة، ونوصي بإلغاء كافة الرحلات الجوية إلى الهند سريعاً".



وأضاف مرداني للصحافة الإيرانية إن "سرعة انتشار هذه السلالة من الفيروس كبيرة جداً، ولا نعلم ما إذا كانت اللقاحات المتاحة "تؤمّن" جسم الإنسان من الفيروس الهندي أم لا؟!.".