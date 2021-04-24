سوريا.. آخر احصائيات كورونا

وأوضحت الوزارة ،أمس الجمعة في بيان، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 21864 شفيت منها 15551 وتوفيت 1510 حالة.



وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الجمعة :



الإصابات :



٢٨ في اللاذقية

٢٤ في دمشق

٢٤ في السويداء

٢١ في حلب

١٥ في ريف دمشق

١٤ في دير الزور

٥ في القنيطرة

٥ في درعا

٣ في الرقة



الشفاء :



٣٢ في اللاذقية

٣٠ في دمشق

٢٧ في حلب

٢٦ في ريف دمشق

٢٥ في حمص

٢٣ في طرطوس

٥ في السويداء

٣ في درعا

٢ في حماة

٢ في القنيطرة



الوفاة :



٤ في دمشق

٤ في حلب

٣ في اللاذقية

٢ في طرطوس

١ في دير الزور



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.