فصائل المقاومة تدك مستوطنات الاحتلال بعشرات الصواريخ

ودوت صفارات الانذار عدة مرات ،خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة عقب إطلاق عشرات صواريخ من القطاع.



وأكد بيان صادر عن جيش الاحتلال إطلاق صواريخ من غزة وقال إن القبة الحديدية اعترضت أربعة منها، وأضاف أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة كيبوتس والمجلس الإقليمي في مستوطنة إشكول وفي ناحل عوز على غلاف غزة.



كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية ،فجر اليوم السبت، قصفها لمستوطنات العدو الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة بعدد من الصواريخ.



وبدورها تبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إطلاق صواريخ باتجاه جنوب الكيان الإسرائيلي مؤكدة أن الوحدة الصاروخية لكتائب أبو علي مصطفى قصفت مستوطنات العدو رداً على القصف الجبان لقطاع غزة وجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.



وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني، سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بينها موقع فلسطين شمال القطاع، وجبل الريس، وأرضا زراعية في رفح بعدة صواريخ، بالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الفجر.



كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج، وشرقي محافظة خانيونس وسط القطاع وجنوبه.



وأكدت مصدر صحفي في غزة بنقل عدة اصابات لمستشفى الشفاء برصاص جيش الاحتلال.



وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن استمرار العدو في انتهاك الحدود والاعتداء على القدس يفتح على نفسه أبواب الجحيم.



وأكدت الفصائل أنها لن تتوانى في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني المتصاعد في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.



ويأتي القصف الفلسطيني غداة إصابة أكثر من مئة فلسطيني بجروح في مواجهات دارت في القدس المحتلة عقب تحويل الاحتلال منطقة باب العامود الى ثكنة عسكرية.