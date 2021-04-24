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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 13:45

‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: المقاومة سترد على أي اعتداء بالمثل

‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: المقاومة سترد على أي اعتداء بالمثل
وقالت الحركة في تغريدات عبر تويتر تعقيبًا على رد المقاومة على الاعتداءات الصهيونية التي يتعرض لها المسجد الأقصى وأهلنا المقدسيون: "إن وحدة وتلاحم شعبنا سيكسر شوكة العدو ويفشل مخططاته العدوانية".

وأضافت الحركة: "المسجد الأقصى خط أحمر والمقدسيون ومن خلفهم كل شعبنا لن يسمحوا لقطعان المستوطنين أن يدنسوا الأقصى".

وأشارت إلى ان الغارات التي شنها العدو على غزة لن تثني المقاومة عن القيام بواجباتها كلما تطلب الأمر ذلك، وأن المقاومة سترد بالمثل على أي اعتداء جديد.

وبينت حركة الجهاد الاسلامي أن المقاومة تثبت من جديد التحامها وانخراطها مع العمل الشعبي واستعدادها الدائم لحمايته والحفاظ على استمراره.
مصدر : وكالات
رقم : 928992
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