أحدث العناوين :
قتلى بتحطم مروحية تابعة للقوات الجوية في زيمبابوي
مقتل 4 رجال شرطة ومحاضر جامعي بعمليتين في كابل
القدس تنتفض.. والفصائل الفلسطينية تدك المستوطنات بالصواريخ
ليبرمان ينتقد حكومة نتانياهو المشلولة ويعترف بقوة المقاومة
الأمم المتحدة: نعمل مع جميع الأطراف على وقف التصعيد في القدس وغزة
السيسي: لن نبتز أوروبا بمنع الهجرة غير الشرعية اليها
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: المقاومة سترد على أي اعتداء بالمثل
وزير لبناني: لا نتخلّى عن شبر من أرض لبنان
فصائل المقاومة تدك مستوطنات الاحتلال بعشرات الصواريخ
سوريا.. آخر احصائيات كورونا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 April 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
يوم القدس
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
السبت 24 نيسان 2021 ساعة 14:15
ليبرمان ينتقد حكومة نتانياهو المشلولة ويعترف بقوة المقاومة
وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف"، إن "حماس تطلق 36 صاروخا من المنطقة الجنوبية وحزب الله يعمل في المنطقة الشمالية وإيران تضرب في الساحة البحرية".
كما طالب وزير الحرب السابق بالعمل فورًا على تشكيل حكومة بديلة وإزاحة نتنياهو عن سدة الحكم.
مصدر :
وكالات
رقم :
929002
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
بداية عصر الرد الاستراتيجي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
24 نيسان 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
24 نيسان 2021
الثنائي "الإسرائيلي السعودي".. محاولات مستميتة للتأثير على مباحثات فيينا
24 نيسان 2021
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
24 نيسان 2021
الفوائد المرجوة من إحياء القدس
25 أيار 2019
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
23 نيسان 2021
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
23 نيسان 2021
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
23 نيسان 2021
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
23 نيسان 2021
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021
أحدث العناوين
قتلى بتحطم مروحية تابعة للقوات الجوية في زيمبابوي
مقتل 4 رجال شرطة ومحاضر جامعي بعمليتين في كابل
القدس تنتفض.. والفصائل الفلسطينية تدك المستوطنات بالصواريخ
ليبرمان ينتقد حكومة نتانياهو المشلولة ويعترف بقوة المقاومة
الأمم المتحدة: نعمل مع جميع الأطراف على وقف التصعيد في القدس وغزة
السيسي: لن نبتز أوروبا بمنع الهجرة غير الشرعية اليها
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: المقاومة سترد على أي اعتداء بالمثل
وزير لبناني: لا نتخلّى عن شبر من أرض لبنان
فصائل المقاومة تدك مستوطنات الاحتلال بعشرات الصواريخ
سوريا.. آخر احصائيات كورونا
إيران تسجل 374 حالة وفاة بكورونا
الحرس الثوري يطيح بخلية إرهابية في بلوشستان
أنقرة: الأعمال الاستفزازية بالقدس ‘‘خطيرة ومقلقة‘‘
إيران تقرر وقف الطيران مع الهند وباكستان
بداية عصر الرد الاستراتيجي
البرلمان الأردني: اعتداءات المستوطنين على المقدسيين ‘‘إرهاب منظم‘‘
مسلحون يخططون لهجوم كيماوي شمالي سوريا
الخارجية الإيرانية: ظريف يزور الدوحة وبغداد يوم الأحد
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
اوكرانيا تعلق على دعوة بوتين للقاء الرئيس الاوكراني في موسكو
الأكثر قراءة
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
بالصور: عملية هجومية على مواقع مرتزقة السعودية في نجران
ألمانيا: روسيا تهدد أمن أوروبا
الكونغرس يبحث تشريعا لمنع السعودية من امتلاك السلاح النووي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
ممثل الاتحاد الاوروبي يعلن تقدم المفاوضات في فيينا
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من الرئيس بوتين بعيد الجلاء
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
سلاح الجو اليمني المسير يشن هجوما على قاعد خالد الجوية في عسير
احتجاز سفن الغاز من قبل العدوان فاقم معاناة الشعب اليمني
الحوثي: مجلس الأمن شريك في صنع مجاعة اليمن
تعزيزات للجيش السوريّ باتجاه محاور البادية
انفجار ضخم يهز مصنع صواريخ في كيان الإحتلال الإسرائيلي
إطلاق سراح 11 شرطياً محتجزا في تظاهرات مناهضة لفرنسا
إيران: نرحب بوساطة العراق مع الدول العربية
الفتح: خروج القوات الأمريكية مرهون بطلبٍ من الحكومة
الأخبار الساخنة
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
الأكثر بحثًا
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
إخترنا لکم
بداية عصر الرد الاستراتيجي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
الثنائي "الإسرائيلي السعودي".. محاولات مستميتة للتأثير على مباحثات فيينا
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021