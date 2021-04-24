الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 نيسان 2021 ساعة 14:15

ليبرمان ينتقد حكومة نتانياهو المشلولة ويعترف بقوة المقاومة

ليبرمان ينتقد حكومة نتانياهو المشلولة ويعترف بقوة المقاومة
وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف"، إن "حماس تطلق 36 صاروخا من المنطقة الجنوبية وحزب الله يعمل في المنطقة الشمالية وإيران تضرب في الساحة البحرية".

كما طالب وزير الحرب السابق بالعمل فورًا على تشكيل حكومة بديلة وإزاحة نتنياهو عن سدة الحكم.
مصدر : وكالات
رقم : 929002
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بداية عصر الرد الاستراتيجي
بداية عصر الرد الاستراتيجي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
24 نيسان 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
24 نيسان 2021
الثنائي "الإسرائيلي السعودي".. محاولات مستميتة للتأثير على مباحثات فيينا
24 نيسان 2021
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
24 نيسان 2021
الفوائد المرجوة من إحياء القدس
الفوائد المرجوة من إحياء القدس
25 أيار 2019
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
23 نيسان 2021
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
23 نيسان 2021
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
صاروخ سوري "تائه" ينزل كالصاعقة النووية على الاحتلال!
23 نيسان 2021
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي
23 نيسان 2021
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
صاروخ فاتح يحير الصهاينة
23 نيسان 2021
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
22 نيسان 2021
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بداية عصر الرد الاستراتيجي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
الثنائي "الإسرائيلي السعودي".. محاولات مستميتة للتأثير على مباحثات فيينا
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021