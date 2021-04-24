ليبرمان ينتقد حكومة نتانياهو المشلولة ويعترف بقوة المقاومة

وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف"، إن "حماس تطلق 36 صاروخا من المنطقة الجنوبية وحزب الله يعمل في المنطقة الشمالية وإيران تضرب في الساحة البحرية".



كما طالب وزير الحرب السابق بالعمل فورًا على تشكيل حكومة بديلة وإزاحة نتنياهو عن سدة الحكم.