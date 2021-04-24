القدس تنتفض.. والفصائل الفلسطينية تدك المستوطنات بالصواريخ

وأفاد مصدر ميداني في القدس ان المواجهات امتدت لتشمل احياء في مدينة القدس مثل حي العيساوي وحي الصور، ما جعل المدينة تشهد هبة وانتفاضة مقدسية حقيقية.



وأشار المصدر إلى مواجهات وقعت في الضفة الغربية، اشدها في المدخل الشبابي في مدينة القدس المحتلة، مضيفاً ان الهلال الاحمر الفلسطيني سجل 15 اصابة جراء اطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي.



وأفاد ان المواجهات امتدت أيضا الی مدينة طولكرم، حيث شهدت بوابة طول كرم مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرئيلي.



وأصدرت غالبية الفصائل الفلسطينية، بيانات تؤكد علی ان هذه الهبة المقدسية جزءا من الانتفاضة المستمرة ضد الإحتلال الاسرائيلي.



وأدخل الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينين في مواجهة كبرى أساسها سيادة مدينة القدس، حيث منع الفلسطينيين من اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس الشريفة، وكأنه يقول لهم بصريح العبارة أن لاسيادة لكم على القدس المحتلة، الامر الذي اثار غضب الفلسطينيين.



وفي سياق متصل فقد دكت فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الصواريخ حيث بقيت صفارات الإنذار مدوية في عدد من المستوطنات.



مرات عدة خلال الليلة الماضية وحتى الصباح دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة عقب إطلاق عشرات صواريخ من القطاع.



بيان صادر عن جيش الاحتلال أكد إطلاق صواريخ من غزة وقال إن القبة الحديدية اعترضت أربعة منها، وأضاف أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة كيبوتس والمجلس الإقليمي في مستوطنة إشكول وفي ناحل عوز على غلاف غزة.



وفجرا أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، قصفها لمستوطنات العدو الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة بعدد من الصواريخ.



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها تبنت إطلاق صواريخ باتجاه جنوب الكيان الإسرائيلي مؤكدة أن الوحدة الصاروخية لكتائب أبو علي مصطفى قصفت مستوطنات العدو رداً على القصف الجبان لقطاع غزة وجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.



وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني، سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بينها موقع فلسطين شمال القطاع، وجبل الريس، وأرضا زراعية في رفح بعدة صواريخ، بالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الفجر.



كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج، وشرقي محافظة خانيونس وسط القطاع وجنوبه.



وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن استمرار العدو في انتهاك الحدود والاعتداء على القدس يفتح على نفسه أبواب الجحيم.



وأكدت الفصائل أنها لن تتوانى في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني المتصاعد في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.



ويأتي القصف الفلسطيني غداة إصابة أكثر من مئة فلسطيني بجروح في مواجهات دارت في القدس المحتلة عقب تحويل الاحتلال منطقة باب العامود الى ثكنة عسكرية.



ومساء الجمعة شارك الفلسطينيين في مسيرة حاشدة، وتجمهر الآلاف منهم عفوياً عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، ورددوا الهتافات الغاضبة تنديداً بجرائم المستوطنين، وسط تجمهر لجنود الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة في ساحة ومحيط باب العامود بالقدس القديمة.



بلدات وأحياء مدينة القدس المحتلة شهدت مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدات، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات حماسية.



وسجلت عشرين اصابة على الاقل بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في محيط البلدة القديمة.



وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، اشتباكات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بسبب محاولات الاحتلال منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية وسط مدينة القدس المحتلة.







