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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 17:43

حركة أمل: نسعى لحفظ لبنان وإنسانه من خلال العمل الدؤوب لتشكيل حكومة

حركة أمل: نسعى لحفظ لبنان وإنسانه من خلال العمل الدؤوب لتشكيل حكومة
وأكد خلال ندوة سياسية رمضانية عبر تطبيق zoom، أن "الحركة مستمرة بالدعوة الى ضرورة قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها، لأننا نؤمن بأن الرعاية الحقيقية تكون من خلال سياسة مستدامة في التنمية الاجتماعية وتوفير البنى الأساسية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وثروات وطنية في البر والبحر.

و أضاف من هنا جاء اتفاق الإطار الذي يرتقي الى مستوى المقاومة الحقيقية التي خاضها رئيس مجلس النواب نبيه بري ليحافظ على مكتسبات الأجيال بعيدا من استثمار سياسي رخيص، وأثبتت الأيام مصداقية التوجه الذي انطلقت منه مفاوضات الاطار حفاظا على ثرواتنا النفطية والغازية، وأيقن الجميع اليوم ان ما أثير من غبار بهدف ذر الرماد في العيون لم يكن إلا محاولة يائسة ورخيصة حد الابتذال".

وشدد على أن "الحركة كانت وستبقى رأس الحربة وأساس المقاومة".
مصدر : وكالات
رقم : 929026
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