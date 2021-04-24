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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 17:49

وزير الخارجية الأردني يدين الهجمات العنصرية على مدينة القدس

وزير الخارجية الأردني يدين الهجمات العنصرية على مدينة القدس
وبحسب تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال وزير الخارجية الأدرني: "ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة في القدس المحتلة ونحذر من تبعاتها".

وطالب الصفدي بتحرك دولي لحماية المقدسيين قائلا: "لا بد من تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية".

وأكد وزير الخارجية الأردني أن المسؤولية تقع على "سلطات الاحتلال"، قائلا: "على سلطات الاحتلال تقع مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي"، مشددا على أن "القدس خط أحمر، والمساس بها لعب بالنار".

يشار إلى أن مدينة القدس تعيش منذ بداية شهر رمضان على وقع مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمصلين الذين يريدون أداء صلاة التراويح بالمسجد الأقصى.

وقد اندلعت مواجهات على مدار الأسبوع رصدت فيها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكثر من 100 مصاب وعشرات حالات الاختناق جراء اعتداءات وصفتها بأنها الأعنف بحق المقدسيين.

وكان مجلس النواب (البرلمان) الأردني، قد اعتبر مساء أمس الجمعة، أن "الاعتداءات" التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بمدينة القدس الشرقية بدعم من السلطات الإسرائيلية "عمليات إرهابية منظمة"، مؤكدا في بيان له أن هذه الاعتداءات "تهدف إلى الاستيلاء الكامل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
مصدر : وكالات
رقم : 929030
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