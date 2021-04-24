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السبت 24 نيسان 2021 ساعة 19:59

لبنان: تسجيل 1511 اصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة

لبنان: تسجيل 1511 اصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة
أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1511 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 519615 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 1502 حالة إصابة بين المقيمين و9 ​حالات​ بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 28 حالة وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7118". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1460، من بينها 671 حالة في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 16749".

وكانت ​وزارة الصحة اعلنت منذ قليل​ عن وصول الشحنة الحادية عشرة من ​لقاح فايزر​ وتحوي على 47970 لقاح. وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 439,920 لقاحاً من فايزر.
مصدر : وكالات
رقم : 929035
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