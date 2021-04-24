ردود الأفعال العربية على الأعمال الوحشية للصهاينة بالقدس المحتلة





وأدان سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ،مساء اليوم (السبت) ، ممارسات واعتداءات الكيان الصهيوني والمستوطنين المحتلين على المقدسات وسكان مدينة القدس .



كما شدد خطيب زادة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال الوحشية للصهاينة.



وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني ، وخاصة سكان وشباب القدس ضد الصهاينة المجرمين ، واكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني الاعزل والاعتداء على الاماكن المقدسة في القدس .



واشار خطيب زاده ، إلى استمرار الاحتلال وجرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني ، مؤكدا ضرورة دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين ، وأضاف: "أرض فلسطين ملك للشعب الفلسطيني ، والكيان الصهيوني كيان غاصب ومحتل وان السبيل الوحيد لتسوية ازمة فلسطين في اجراء استفتاء بين السكان الاصليين لأرض فلسطين.



من جهته أدان أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني "الهجمات العنصرية على مدينة القدس" المحتلة، محذرا من تبعاتها.



وبحسب تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال وزير الخارجية الأدرني: "ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة في القدس المحتلة ونحذر من تبعاتها".



وطالب الصفدي بتحرك دولي لحماية المقدسيين قائلا: "لا بد من تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية".



وأكد وزير الخارجية الأردني أن المسؤولية تقع على "سلطات الاحتلال"، قائلا: "على سلطات الاحتلال تقع مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي"، مشددا على أن "القدس خط أحمر، والمساس بها لعب بالنار".



وبدوره أدان المكتب السياسي لأنصارالله، الاعتداءات الصهيونية بحق المصلين الفلسطينيين في القدس المحتلة على يد شرطة الاحتلال في الشهر الفضيل، والتي أسفرت عن عشرات الإصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين.



وأشاد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له بالتحركات الشعبية الفلسطينية في التصدي للاعتداءات المستمرة التي استهدفت المؤمنين المصلين في القدس المحتلة وكسرت الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق على المصلين في موقف بطولي أرعب الصهاينة وهز كيان المحتلين .



وأكد المكتب السياسي موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم ووقوفه الكامل مع المجاهدين وحركات المقاومة ونشد على أيديهم الضاغطة على الزناد في الوقوف صفاً واحداً تجاه الإجرام والغطرسة الصهيونية، مشددا أن ما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة.



وأوضح أن على الصهاينة الإدراك أننا أمة واحدة وفي موقف واحد و فلسطين والقدس هي القضية الأولى والمركزية وهي البوصلة الحقيقية الجامعة للأمة العربية والإسلامية.



وكان قد أدان حزب الله لبنان بشدة الإجراءات العسكرية لشرطة الاحتلال وعصابات المستوطنين والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد من الفلسطينيين.



وأكد حزب الله أن الشعب الفلسطيني هو الذي يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة ويؤكد بتضحياته أن لا مكان للاحتلال في أرض فلسطين الطاهرة.



وعبر حزب الله عن اعتزازه بالوقفة الشجاعة للمؤمنين الفلسطينين عند باب العامود وفي مختلف أنحاء ومداخل المدينة المقدسة.



ومن جانبه حيا الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ عنفوانَ شعبنا في ​فلسطين​، وإصراره ب​الانتفاضة​ الشّعبيّة في ​القدس​ والدّاخل المحتلّ، و​صواريخ​ ​المقاومة​ في غزّة، على إسقاط أوهام "الدّولة اليهوديّة" بالاستقرار، وتحطيم مفاعيل "الوعود" الزّائفة وتذكير العصابات الصّهيونيّة، جنوداً ومستوطنين، بالنّهاية الحتميّة للكيان المصطنع.



وإذ تأتي هذه الانتفاضة الميمونة في لحظة تاريخيّة مفصليّة، يشتدّ فيها إرهاب المشروع الصّهيونيّ وأدواته، عبر القتل والتّهجير والقمع ومحاولات التّهويد وتزوير التاريخ، فإنّ صلابة شعبنا في فلسطين والردّ السّوريّ الأخير على محاولات العدوان على دمشق، هما الردّ على كلّ مشاريع التّسويات والتٍنازلات والتّطبيع المُخزية، وآخرها ما يسمّى "المشروع الإبراهيميّ" "​صفقة القرن​" ​الجديدة​.



وحث الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ القوى الحيّة في شعبنا على دعم الانتفاضة بكلّ الوسائل المتاحة، كما يحثّ شعبنا في المغتربات وأحرار العالم على تنظيم التّحرّكات الشّعبيّة في كلّ القارّات، وأمام سفارات الدّول الّتي تؤمّن الغطاء الإنترنسيونيّ لجرائم العدوّ، المستقوي بغياب العدالة وترسانة عسكريّة ونوويّة، وبالهيمنة الأميركيّة الغربيّة والتّآمر العربيّ والتركيّ.



كما سائل الحزب المنظّمات الدّوليّة والإنسانيّة على صمتها عن جرائم الاحتلال، ويدعوها للقيام بواجباتها، في الوقوف إلى جانب حقّ شعبنا بالأرض والحريّة ومحاسبة الاحتلال الصّهيونيّ العنصريّ الإرهابيّ على كلّ سلوكه الحاليّ والتّاريخيّ، مؤكدا "استعداد القومييّن الاجتماعييّن وجهوزيّتهم الدّائمة لتلبية نداء الواجب في قتال العصابات الصّهيونيّة وأدواتها، وعلى كامل التّعاون بين قوى المقاومة الحيّة، لكسر إرادة الاحتلال حتى تحرير آخر شبرٍ من أرضنا الحبيبة".



وهاجمت قوات الكيان الاسرائيلية الجمعة المصلين الفلسطينيين في القدس المحتلة واعتقلت عددا منهم وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع على المصلين ، مما تسبب في اصابة بعض الفلسطينيين باختناقات. في غضون ذلك ، اعتقلت قوات الأمن التابعة للكيان الاحتلال ، عددا من الفلسطينيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.