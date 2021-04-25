ظريف يعزي بضحايا مستشفى في بغداد

و كتب ظريف عبر حسابه على تويتر: أتقدم بأحر التعازي للعراق حكومة وشعبا ولذوي الضحايا، سائلا الله تعالى الرحمة والغفران للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.



كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، عن تعازيه للعراق حكومة وشعبا وخاصة ذوي الضحايا، إثر حادث انفجار مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين العراقيين بينهم العديد من المرضى.



وأكدت مصادر طبية عراقية، مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة 44 آخرون ‏عندما اندلع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى كوفيد-19‏‎.



وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب اندلع بعد ‏حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين‎ في الطابق المخصص ‏لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي.