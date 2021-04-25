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الأحد 25 نيسان 2021 ساعة 11:06
اللواء باقري: الاجراءات المستقبلية ستعرّض مصالح اسرائيل للخطر
وقال اللواء باقري في حديث نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية "يظن الصهاينة أنهم سيتمكنون من استهداف سوريا من دون رد، ولن نعلق على مرتكب الأحداث ولا نعرف من هو، لكن جبهة المقاومة سترد بإحكام على الصهاينة".
مصدر :
وكالات
رقم :
929155
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