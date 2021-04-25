اللواء باقري: الاجراءات المستقبلية ستعرّض مصالح اسرائيل للخطر

وقال اللواء باقري في حديث نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية "يظن الصهاينة أنهم سيتمكنون من استهداف سوريا من دون رد، ولن نعلق على مرتكب الأحداث ولا نعرف من هو، لكن جبهة المقاومة سترد بإحكام على الصهاينة".





